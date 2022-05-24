Великобритания готова сопровождать украинские зерновозы - The Times

Ведутся переговоры о создании так называемой "коалиции" из разных стран

Великобритания готова отправить в Украину военные корабли, которые смогут сопроводить украинские зерновозы из заблокированных оккупантами портов. Об этом информирует The Times.

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В частности, Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море. Эти корабли смогут защитить грузовые суда, перевозящие украинское зерно.

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""Коалиция желающих" будет стремиться прорвать российскую блокаду за несколько недель, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор", - добавили в The Times.

Отмечается, что время для предотвращения мирового продовольственного кризиса истекает. Поэтому, в США уже заявили, что направляют ракеты большой дальности для уничтожения российских кораблей.

Ранее мы писали, что на новых спутниковых снимках Maxar зафиксировано, как в оккупированном Крыму два сухогруза под российским флагом швартуются и загружаются зерном.