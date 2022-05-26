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Названы европейские компании, которые платят за газ через "Газпромбанк"
Составлен список европейских энергокомпаний, которые продолжают оплачивать и получать российский газ, информирует Politico.
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При этом отмечается, что детали их соглашения с поставщиком "Газпромом", в частности, открытие ими рублевого счета по требованию Кремля, не являются публичной информацией.
В список вошли 10 компаний из Венгрии, Германии, Франции, Италии, Австрии, Словакии, Чехии Словении.
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Венгерская MVM.
Министр иностранных дел страны Петер Сийярто говорил, что расчеты происходят в евро, российский "Газпромбанк" конвертирует их и выплачивает "Газпром экспорту".
Немецкая VNG заявляла, что будет платить за газ в евро через "Газпромбанк". В компании также отметили, что "конвертирование в рубли не вызовет никаких затруднений".
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В немецкой RWE заявили о готовности платить по счетам в евро, и они открыли соответствующий счет.
Немецкая Uniper также открыла счет в "Газпромбанке" для расчетов в евро "в соответствии с новым механизмом платежей".
Во французской компании Engie заявили о подготовке выполнять свои платежные обязательства, "пока они соответствуют рамкам европейских санкций против РФ".
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Итальянская Eni официально заявила об открытии счетов в двух валютах – евро и рублях. Австрийская OMV отмечает, что внедряет платежный процесс в соответствии с санкциями.
В чешской компании ČEZ отказались комментировать детали, но заверили, что производят платежи в евро, согласно рекомендации Еврокомиссии.
Словацкая SPP также объявила об оплате в евро согласно условиям контракта и в соответствии с рекомендациями ЕС.
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Словенская компания Geoplin заявила, что "согласовала с российским партнером порядок оплаты, который соответствует контракту и в то же время отвечает мерам и рекомендациям институтов ЕС".
При этом официально во вторник в Еврокомиссии заявили, что газовые компании должны рассчитываться с "Газпромом" за газ только в евро или долларах США в зависимости от условий контракта.
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