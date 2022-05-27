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"Нафтогаз" повысил цены на газ для поставщиков отопления и горячей воды
ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" установило новые цены на природный газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Об этом информирует пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
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"Запланированный с 1 июня 2022 года пересмотр цен был одним из условий договора, который ТКЭ добровольно заключили в прошлом году с "Нафтогазом". А условия трехлетних контрактов соглашались правительством", – отмечается в сообщении.
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Уточняется, что речь идет о повышении цен с нынешних 7,42 грн за кубометр (с НДС, без учета тарифа оператора газотранспортной системы) до 16,55-29,49 грн за кубометр (с НДС и стоимостью транспортировки).
В "Нафтогазе" уверяют, что повышение цен на газ для предприятий ТКЭ не отразится на тарифах на отопление и горячее водоснабжение для населения.
Ранее мы писали, что страны "Большой семерки" договорились о прекращении использования угля для производства электроэнергии и увеличению производства возобновляемой энергии.