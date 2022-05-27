"Нафтогаз" повысил цены на газ для поставщиков отопления и горячей воды

Повышение цен на газ для предприятий ТКЭ не отразится на тарифах для населения

ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" установило новые цены на природный газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Об этом информирует пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

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"Запланированный с 1 июня 2022 года пересмотр цен был одним из условий договора, который ТКЭ добровольно заключили в прошлом году с "Нафтогазом". А условия трехлетних контрактов соглашались правительством", – отмечается в сообщении.

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Уточняется, что речь идет о повышении цен с нынешних 7,42 грн за кубометр (с НДС, без учета тарифа оператора газотранспортной системы) до 16,55-29,49 грн за кубометр (с НДС и стоимостью транспортировки).

В "Нафтогазе" уверяют, что повышение цен на газ для предприятий ТКЭ не отразится на тарифах на отопление и горячее водоснабжение для населения.

Ранее мы писали, что страны "Большой семерки" договорились о прекращении использования угля для производства электроэнергии и увеличению производства возобновляемой энергии.