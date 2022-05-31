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Помощь от ЕС: Украине выделят 9 миллиардов евро
Европейский Союз готов предоставить Украине еще 9 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель в Twitter по результатам первого для саммита ЕС.
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"Евросовет продолжит помогать Украине с ее немедленными потребностями в ликвидности вместе с "Большой семеркой". Евросовет готов предоставить Украине 9 млрд евро. Сильная и конкретная поддержка восстановления Украины", – написал он.
Также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что Еврокомиссия в ближайшие недели будет работать над механизмом по предоставлению Украине макрофинансовой помощи.
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"Мы работаем над механизмом по предоставлению (Украине) экстраординарной макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро, и над этим мы будем работать следующие недели", – отметила фон дер Ляен.
Кроме того, на саммите лидеры ЕС обсуждали вопросы реконструкции Украины.
Речь шла о реформах:
- государственного управления,
- независимости судов,
- борьбу с коррупцией,
- создание условий для бизнеса.
"Здесь важно, чтобы мы стояли вместе, чтобы дать Украине честный шанс возродиться из пепла и быть способным идти вперед не только в плане реконструкции, но и в улучшении государства Украины", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
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