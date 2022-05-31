Помощь от ЕС: Украине выделят 9 миллиардов евро

Также лидеры ЕС готовы помочь в реконструкции Украины

Европейский Союз готов предоставить Украине еще 9 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель в Twitter по результатам первого для саммита ЕС.

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"Евросовет продолжит помогать Украине с ее немедленными потребностями в ликвидности вместе с "Большой семеркой". Евросовет готов предоставить Украине 9 млрд евро. Сильная и конкретная поддержка восстановления Украины", – написал он.

Также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что Еврокомиссия в ближайшие недели будет работать над механизмом по предоставлению Украине макрофинансовой помощи.

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"Мы работаем над механизмом по предоставлению (Украине) экстраординарной макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро, и над этим мы будем работать следующие недели", – отметила фон дер Ляен.

Кроме того, на саммите лидеры ЕС обсуждали вопросы реконструкции Украины.

Речь шла о реформах:

государственного управления,

независимости судов,

борьбу с коррупцией,

создание условий для бизнеса.

"Здесь важно, чтобы мы стояли вместе, чтобы дать Украине честный шанс возродиться из пепла и быть способным идти вперед не только в плане реконструкции, но и в улучшении государства Украины", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

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