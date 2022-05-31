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Нефтяное эмбарго против РФ: лидеры Евросоюза достигли соглашения
Лидеры Европейского Союза достигли соглашения о запрете на экспорт российской нефти. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель в ходе саммита ЕС.
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Так, соглашение о запрете на экспорт российской нефти в ЕС сокращает источник финансирования "военной машины".
Также ограничения предполагают:
- временное исключение для трубопроводной нефти,
- отключение от системы SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк",
- запрет трех государственных вещателей,
- санкции против ответственных за военные преступления в Украине.
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Таким образом, санкции позволят сократить около 90% импорта российской нефти до конца года.
В частности, члены ЕС договорились "быстрее покончить с зависимостью от российского газа, нефти и угля".
План будет включать следующие пункты:
- сохранение энергии;
- отход от российского ископаемого топлива;
- крупные инвестиции в возобновляемые источники энергии;
- дополнительное финансирование.
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Теперь решения саммита должны быть юридически внедрены отдельными решениями Совета ЕС, детализирующими процедуру вступления в силу. Санкции должны поддержать все 27 стран-членов ЕС.
Ранее мы писали, что владельцы российских евробондов не получили выплаты в евро и долларах на сумму около $100 млн.