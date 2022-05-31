Нефтяное эмбарго против РФ: лидеры Евросоюза достигли соглашения

Соглашение сокращает источник финансирования войны

Лидеры Европейского Союза достигли соглашения о запрете на экспорт российской нефти. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель в ходе саммита ЕС.

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Так, соглашение о запрете на экспорт российской нефти в ЕС сокращает источник финансирования "военной машины".

Также ограничения предполагают:

временное исключение для трубопроводной нефти,

отключение от системы SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк",

запрет трех государственных вещателей,

санкции против ответственных за военные преступления в Украине.

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Таким образом, санкции позволят сократить около 90% импорта российской нефти до конца года.

В частности, члены ЕС договорились "быстрее покончить с зависимостью от российского газа, нефти и угля".

План будет включать следующие пункты:

сохранение энергии;

отход от российского ископаемого топлива;

крупные инвестиции в возобновляемые источники энергии;

дополнительное финансирование.

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Теперь решения саммита должны быть юридически внедрены отдельными решениями Совета ЕС, детализирующими процедуру вступления в силу. Санкции должны поддержать все 27 стран-членов ЕС.

Ранее мы писали, что владельцы российских евробондов не получили выплаты в евро и долларах на сумму около $100 млн.