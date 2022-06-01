ЕС запретит страхование судов, перевозящих российскую нефть

Запрет страхования усложнит для России продажу нефти в Азию, и повышает вероятность того, что цены на нефть останутся высокими

Евросоюз в рамках шестого пакета санкций против России планирует запретить страхование танкеров, перевозящих российскую нефть. Об этом информирует The Wall Street Journal.

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Отмечается, что запрет страхования, который начнет действовать через шесть месяцев, является очень серьезным ударом. Именно поэтому немногие компании готовы транспортировать нефть на незастрахованных танкерах.

В частности, судовладельцы и трейдеры используют два основных вида страхования, чтобы защититься от потенциальных потерь из-за разлива нефти и других опасностей.

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Одним из видов является страхование корпуса и оборудования от физического повреждения судов.

Другим видом страхования является защита и возмещение, охватывающее ответственность третьих лиц.

Отмечается, что запрет страхования:

усложнит для России продажу нефти в Азию,

повысит вероятность того, что цены на нефть останутся высокими или вырастут.

Ранее мы писали, что некоторые члены ОПЕК рассматривают идею приостановки участия России в соглашении по добыче нефти.