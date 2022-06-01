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ЕС запретит страхование судов, перевозящих российскую нефть
Евросоюз в рамках шестого пакета санкций против России планирует запретить страхование танкеров, перевозящих российскую нефть. Об этом информирует The Wall Street Journal.
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Отмечается, что запрет страхования, который начнет действовать через шесть месяцев, является очень серьезным ударом. Именно поэтому немногие компании готовы транспортировать нефть на незастрахованных танкерах.
В частности, судовладельцы и трейдеры используют два основных вида страхования, чтобы защититься от потенциальных потерь из-за разлива нефти и других опасностей.
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- Одним из видов является страхование корпуса и оборудования от физического повреждения судов.
- Другим видом страхования является защита и возмещение, охватывающее ответственность третьих лиц.
Отмечается, что запрет страхования:
- усложнит для России продажу нефти в Азию,
- повысит вероятность того, что цены на нефть останутся высокими или вырастут.
Ранее мы писали, что некоторые члены ОПЕК рассматривают идею приостановки участия России в соглашении по добыче нефти.