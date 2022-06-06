Еврооблигации Украины подешевели еще на 2%

Ставки бумаг с погашением в 2023-2027 годах снизились за неделю на 2,5-3,3 процентных пункта

Кратчайшие бумаги с погашением в сентябре подешевели в 2022 году на 1,4% - до 69,9% от номинала, однако из-за близости срока погашения ставка по ним выросла до 190,3% годовых против 171% годовых неделей ранее, информирует Bloomberg.

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Ставки бумаг с погашением в 2023-2027 годах снизились за неделю на 2,5-3,3 процентных пункта (п.п.), "длинных" – на 1,1-1,9 п.п.

В частности, еврооблигации с погашением в сентябре 2023 года котировались по ставке 92,8% годовых, в сентябре 2024 года – 61,3% годовых, в 2025 году – 46%, в 2026 году – 37,8%.

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Ставки по бумагам с погашением в 2027-2029 годах снизились до 33,2-28,3%, а наиболее "длинными" с погашением в 2032-2033 годах – до 24,7-24%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 42,1%, в 2030 году – 22,8%, что соответственно на 1,1 п.п. и 0,6 п.п. выше показателей на конец прошлой недели.

Цена ВВП-варрантов подтянулась ближе к достигнутому неделей ранее максимуму с начала войны – 38,8% от номинала (по сравнению с 60% перед войной), однако к концу недели снова немного снизилась и завершила ее на уровне около 37,5% от номинала.

Ранее мы писали, что за последний месяц в Украине больше всего подорожали крупы. Так, пшено подорожало на 21,5% до 26,1 гривен за килограмм, рис - на 21,1% до 40,1 гривен за килограмм, крупа гречневая - 13,8% до 61,7 гривен за килограмм.