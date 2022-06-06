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Инфляция в Украине ускорилась: детали
Потребительская инфляция в Украине ускоряется. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Национального банка Украины.
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Так, в мае она составляла 17% в годовом измерении после 16,4% в апреле.
Причины роста цен:
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- нарушение производственных и логистических путей;
- разрушение мощностей и инфраструктуры;
- оккупация территорий.
Кроме того, по данным НБУ, ухудшаются инфляционные ожидания. Так,из-за избытка аграрного сырья и ограниченной экспортных возможностей ощущается понижательное давление на цены ряда продуктов питания (мука ,хлеб, масло, мясные и молочные изделия, яйца).
Сдерживает инфляцию введение Кабмином моратория на повышение тарифов на тепло и распределение газа на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.
Ранее мы писали, что многие африканские страны двойственно относятся к западной санкционной кампании против России.