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В Венгрии не могут заменить российские газ и нефть

Потребуется еще 5-7 лет, чтобы сменить огромные транспортные пути восток-запад на транспортные пути север-юг в Центральной Европе
 |  Автор: Ольга Опенько
В Венгрии не могут заменить российские газ и нефть
Иллюстративное фото / depositphotos

Венгрия в ближайшие несколько лет не сможет найти замену нефти и газу из России. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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В частности, он отметил, что доля его страны в закупке европейцами российского ископаемого топлива "очень мала".

"Энергетические поставки – это физический вопрос, не философский. Почему мы просили об исключениях из нефтяного эмбарго? Потому что, если его не будет, страна физически не сможет получать достаточного количества нефти", — сказал министр.

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Так, потребуется еще 5-7 лет, чтобы сменить огромные транспортные пути восток-запад на транспортные пути север-юг в Центральной Европе.

"Правительство не может позволить венгерскому народу расплачиваться за войну", — подытожил глава МИД Венгрии.

Ранее мы писали, что Великобритания может пойти на полное прекращение поставок газа в континентальную Европу.

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