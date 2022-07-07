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Потребителей газа в Украине "задним числом" перевели на нового поставщика: последствия

Потребители уже заплатили деньги предыдущему поставщику, а значит, у них будет долг перед новым - "Нафтогаз Украины"
 |  Автор: Ольга Опенько
Потребителей газа в Украине "задним числом" перевели на нового поставщика: последствия
Иллюстративное фото / depositphotos

В июне более 1,3 млн потребителей газа были "задним числом" переведены на нового поставщика - "Газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины". Об этом информируют в "Нафтогаз Украины".

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5 июля компания получила информацию о том, что Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) перенес все отборы газа бытовых потребителей:

  • "КиевГазЕнерджи",
  • ООО "ЛУБНЫГАЗ-ТРЕЙДИНГ",
  • ООО "ГАЗ РЕСУРС КОМПАНИ",
  • ООО "Тернопольгоргаз",
  • ООО "УМАНЬГАЗ СБЫТ",
  • ООО "Черкассыгаз Сбыт", начиная с мая, на "Нафтогаз Украины".

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По информации пресс-службы, в июне 1,3 миллиона клиентов, которые раньше получали газ от указанных поставщиков, были переведены на поставщика "последней надежды" (ПОН), функцию которого выполняет "Нафтогаз Украины".

"Это уже второе подобное решение ОГТСУ за последний месяц, которое принято задним числом без нашего ведома и согласования", - сообщили в компании.

Таким образом, потребители уже заплатили деньги предыдущему поставщику, а значит, у них будет долг перед новым - "Нафтогаз Украины".

В "Нафтогазе" отметили, что, согласно постановлению НКРЄКУ от 30 сентября 2015 года №2496, предыдущие поставщики должны были предсказать свою неспособность продолжать поставки природного газа и заблаговременно (не позднее чем через три рабочих дня после дня, когда стало известно о соответствующих обстоятельствах) уведомить об этом всех потребителей.

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