Падение резервов Нацбанка ускорилось

Уменьшение резервов обусловлено продажей валюты на межбанковском валютном рынке

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля составили $22,76 млрд, снизившись в июне на 9% или на $2,34 млрд после падения на $1,84 млрд в мае. Об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Отмечается, что уменьшение резервов обусловлено продажей валюты на межбанковском валютном рынке, в то же время активизация поступления международной помощи позволила лишь частично компенсировать интервенции НБУ.

Так, Национальный банк продал в июне на валютном рынке $3,99 млрд, а выкупил в резервы только $31 млн.

Кроме того, дополнительным фактором, увеличивавшим спрос на валютном рынке, стала монетизация дефицита бюджета со стороны НБУ.

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В то же время валютные поступления на счета правительства Украины в НБУ в июне составили $2,76 млрд:

$967,4 млн поступили от Всемирного банка,

$779 млн – от правительства Канады,

$479,4 млн – от Агентства по международному сотрудничеству Японии,

$354, 2 млн – от размещения валютных внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $833,6 млн:

$672,1 млн направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ,

$70,1 млн – на обслуживание внешних государственных займов,

остальная сумма – на расчеты с другими кредиторами.

Кроме того, Национальный банк уплатил Международному валютному фонду $166,2 млн.

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