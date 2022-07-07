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Падение резервов Нацбанка ускорилось
Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля составили $22,76 млрд, снизившись в июне на 9% или на $2,34 млрд после падения на $1,84 млрд в мае. Об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
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Отмечается, что уменьшение резервов обусловлено продажей валюты на межбанковском валютном рынке, в то же время активизация поступления международной помощи позволила лишь частично компенсировать интервенции НБУ.
Так, Национальный банк продал в июне на валютном рынке $3,99 млрд, а выкупил в резервы только $31 млн.
Кроме того, дополнительным фактором, увеличивавшим спрос на валютном рынке, стала монетизация дефицита бюджета со стороны НБУ.
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В то же время валютные поступления на счета правительства Украины в НБУ в июне составили $2,76 млрд:
- $967,4 млн поступили от Всемирного банка,
- $779 млн – от правительства Канады,
- $479,4 млн – от Агентства по международному сотрудничеству Японии,
- $354, 2 млн – от размещения валютных внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).
Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $833,6 млн:
- $672,1 млн направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ,
- $70,1 млн – на обслуживание внешних государственных займов,
- остальная сумма – на расчеты с другими кредиторами.
Кроме того, Национальный банк уплатил Международному валютному фонду $166,2 млн.
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