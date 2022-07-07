Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Падение резервов Нацбанка ускорилось

Уменьшение резервов обусловлено продажей валюты на межбанковском валютном рынке
 |  Автор: Ольга Опенько
Падение резервов Нацбанка ускорилось
Иллюстративное фото / depositphotos

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля составили $22,76 млрд, снизившись в июне на 9% или на $2,34 млрд после падения на $1,84 млрд в мае. Об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также: ВВП Украины упадет более чем на треть, инфляция ускорится - НБУ

Отмечается, что уменьшение резервов обусловлено продажей валюты на межбанковском валютном рынке, в то же время активизация поступления международной помощи позволила лишь частично компенсировать интервенции НБУ.

Так, Национальный банк продал в июне на валютном рынке $3,99 млрд, а выкупил в резервы только $31 млн.

Кроме того, дополнительным фактором, увеличивавшим спрос на валютном рынке, стала монетизация дефицита бюджета со стороны НБУ.

Читайте также: Украинцы за границей тратят миллиарды – НБУ

В то же время валютные поступления на счета правительства Украины в НБУ в июне составили $2,76 млрд:

  • $967,4 млн поступили от Всемирного банка,
  • $779 млн – от правительства Канады,
  • $479,4 млн – от Агентства по международному сотрудничеству Японии,
  • $354, 2 млн – от размещения валютных внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $833,6 млн:

  • $672,1 млн направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ,
  • $70,1 млн – на обслуживание внешних государственных займов,
  • остальная сумма – на расчеты с другими кредиторами.

Кроме того, Национальный банк уплатил Международному валютному фонду $166,2 млн.

Ранее мы писали, что сувенирный магазин Белого дома выпустил коллекционную монету, посвященную украинскому сопротивлению российским захватчикам на острове Змеиный.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
15.07.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 36.21 36.52 0.00
Продажа 37.04 37.50 0.00
Все курсы наличных валют...
15.07.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 29.28 0.50
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK