Цены на газ в Европе превысили $2800 за тысячу кубометров

Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник, 22 августа, продолжила рост и превысила $2800 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник утром достигла $2866 за тысячу кубометров. С начала августа средняя цена на TTF составила $2230, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.

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Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.

Ранее мы писали, что вице-спикер Бундестага от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию Германии, высказался за открытие газопровода "Северный поток-2".