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Верховная Рада может увеличить расходы на оборону: цифры
Верховная Рада может в ближайшее время внести изменения в государственный бюджет Украины на 2022 год с целью увеличения расходов на оборону, в частности, на Главное управление разведки Министерства обороны. Об этом заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
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"Не прошло и двух недель, и снова парламент будет увеличивать расходы на оборону. Плюс 2 млрд грн на расходы для Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – написал Железняк.
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Соответствующая правка внесена в законопроект №7681, который планируется рассмотреть на ближайшем заседании.
Отметим, что 15 августа депутаты проголосовали плюс 270 млрд. грн. на оборону.
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