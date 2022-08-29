Верховная Рада может увеличить расходы на оборону: цифры

Средства будут направлены Главному управлению разведки Министерства обороны

Верховная Рада может в ближайшее время внести изменения в государственный бюджет Украины на 2022 год с целью увеличения расходов на оборону, в частности, на Главное управление разведки Министерства обороны. Об этом заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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"Не прошло и двух недель, и снова парламент будет увеличивать расходы на оборону. Плюс 2 млрд грн на расходы для Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – написал Железняк.

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Соответствующая правка внесена в законопроект №7681, который планируется рассмотреть на ближайшем заседании.

Отметим, что 15 августа депутаты проголосовали плюс 270 млрд. грн. на оборону.

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