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Совет ЕС официально утвердил решение выделить Украине 5 млрд евро

Помощь Украина получит в форме долгосрочных ссуд на льготных условиях
 |  Автор: Ольга Опенько
Совет ЕС официально утвердил решение выделить Украине 5 млрд евро
Иллюстративное фото / EPA

Совет Евросоюза официально принял решение о срочном выделении Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в условиях войны. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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9 сентября министры финансов ЕС поддержали предоставление этих дополнительных средств во время неформального заседания в Праге. Сегодня Совет ЕС официально принял это решение.

"Мы выполняем свои обещания и поможем позаботиться, чтобы украинское государство и его ключевая инфраструктура могли продолжать функционировать, несмотря на агрессивную войну России. На следующих заседаниях министров финансов я буду настаивать на скором соглашении по предоставлению оставшихся 3 млрд евро, по которым нам нужно договориться о том , какие суммы будут в форме грантов или ссуд", – отметил министр финансов Чехии Збинек Станюра.

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Помощь в размере 5 млрд евро Украина получит в форме долгосрочных ссуд на льготных условиях. Кроме того, решение предусматривает средства для бюджета ЕС для покрытия риска убытков по этим дополнительным кредитам, как и уже выплаченному траншу 1 млрд евро.

Ранее мы писали, что в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 млрд долларов от США из Целевого фонда Всемирного банка.

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