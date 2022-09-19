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Расходы госбюджета с начала войны превысили 1,2 триллиона

На денежное содержание военнослужащих направлено 375,6 млрд грн
 |  Автор: Ольга Опенько
Расходы госбюджета с начала войны превысили 1,2 триллиона
Иллюстративное фото / EPA

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета составила 1200,8 млрд. грн. В частности, в августе расходы составили 212,7 млрд. грн. Об этом сообщает пресс- служба Министерства финансов со ссылкой на данные месячной отчетности Государственной казначейской службы.

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В структуре этих расходов наибольшие частицы приходятся:

  • 499 млрд грн (в августе – 112,4 млрд грн) – на оплату труда с начислениями, или 41,6% от общего объема расходов за период с 24 февраля. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 375,6 млрд грн (в августе – 87,8 млрд грн);
  • 268,7 млрд грн (в августе – 34,1 млрд грн) – на оплату использования товаров и услуг, или 22,4% объема расходов. В том числе 149,7 млрд. грн. – в поддержку Вооруженных Сил Украины и 73,9 млрд. грн. – перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы госгарантий медобслуживания населения;

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  • 257,4 млрд грн (в августе – 43,2 млрд грн) – на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий), или 21,4% общего объема расходов.
  • 77,5 млрд грн (в августе – 12,3 млрд грн) – на обслуживание государственного долга, или 6,5% от общего объема;
  • 70,5 млрд грн (в августе – 6,4 млрд грн) – трансферты местным бюджетам или 5,9% от общего объема. 

Ранее мы писали, что в 2023 году средневзвешенный курс доллара ожидается в диапазоне 42 грн, однако он  будет колебаться.

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