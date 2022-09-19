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Налоговый долг вырос почти на 17 миллиардов за время полномасштабной войны
За шесть месяцев войны в Украине налоговый долг вырос на 15% или 16,8 млрд грн. Сумма задолженностей по налогам составляет более 124 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот".
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За весь 2021 год налоговый долг вырос только на 1,7 млрд. грн.
Одной из причин стремительного роста может служить:
- закрытие данных о долгах с момента вторжения РФ.
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Пока предприниматели при выборе партнеров и контрагентов не могут увидеть, кто платит налоги, а кто перестал это делать с начала боевых действий.
"Налоговые долги не содержат оборонной и стратегически важной информации - тем более, учитывая, что общую сумму долга продолжают публиковать. Закрытие данных Государственной налоговой службой не позволяет сознательному бизнесу выбирать контрагентов, которые поддерживают государство и платят налоги", - отметил руководитель "Опендатабота" Алексей Иванкин.
Ранее мы писали, что ситуация в Украине все еще нуждается в постоянной поддержке.