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Еврокомиссия предложит Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

Ситуация в Украине все еще нуждается в постоянной поддержке
 |  Автор: Ольга Опенько
Еврокомиссия предложит Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи
Иллюстративное фото / depositphotos

На этой неделе Брюссель предложит Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила в Twitter.

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"Ситуация в Украине все еще нуждается в нашей постоянной поддержке. В дополнение к 10 млрд евро, которые мы предоставили в настоящее время, на этой неделе мы предложим дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи", - отметила президент Еврокомиссии.

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Отмечается, что эти средства являются частью крупного пакета в 9 млрд. евро, который ЕС ранее пообещал выделить для поддержки финансового положения Украины. В рамках этого финансирования Украина получила сейчас 1 млрд евро, остальной пакет помощи не выделяли из-за разногласий среди стран ЕС. Так, только Венгрия воздержалась от поддержки решения. 

Ранее мы писали, что украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля и работающие на украинских работодателей удаленно,  не будут платить налоги в Польше.

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