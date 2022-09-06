В Польше отменили налог на доходы для работающих удаленно украинцев

Для приехавших в Польшу с начала российского вторжения срок уплаты PIT наступает в сентябре

Украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля и работающие на украинских работодателей удаленно, не будут платить налоги в Польше. Об этом информирует издание money.pl.

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В частности, речь идет о налоге PIT (Personal Income Tax), который в Польше платят все получающие доходы.

Согласно международным договоренностям, украинцы, которые с начала войны прибыли в Польшу и с тех пор не покидали эту страну, и постоянно работали дистанционно на украинских работодателей, после 183 дней пребывания в Польше (от 25 августа) становятся польскими резидентами и подлежат соответствующей налоговой ответственности.

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Для приехавших в Польшу с начала российского вторжения срок уплаты PIT наступает в сентябре. То есть не позднее 20 сентября украинцы должны платить налог за полгода и в дальнейшем платить его ежемесячно.

Однако власти Польши решили отказаться от сбора налогов с украинцев, работающих удаленно и уплачивающих налог в своей стране. Таким образом, польское правительство предоставляет таким беженцам более долгий льготный режим.

Ранее мы писали, что польские банки перестанут принимать гривны для обмена на злотые.