Почта
Язык сайта: Русский | Українська

В Польше отменили налог на доходы для работающих удаленно украинцев

Для приехавших в Польшу с начала российского вторжения срок уплаты PIT наступает в сентябре
 |  Автор: Ольга Опенько
В Польше отменили налог на доходы для работающих удаленно украинцев
Иллюстративное фото / depositphotos

Украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля и работающие на украинских работодателей удаленно, не будут платить налоги в Польше. Об этом информирует издание money.pl.

Читайте также: Война в Украине: мужчины-студенты могут пересечь границу

В частности, речь идет о налоге PIT (Personal Income Tax), который в Польше платят все получающие доходы.

Согласно международным договоренностям, украинцы, которые с начала войны прибыли в Польшу и с тех пор не покидали эту страну, и постоянно работали дистанционно на украинских работодателей, после 183 дней пребывания в Польше (от 25 августа) становятся польскими резидентами и подлежат соответствующей налоговой ответственности.

Читайте также: В Польше остановят программу обмена гривны на злотые: сроки

Для приехавших в Польшу с начала российского вторжения срок уплаты PIT наступает в сентябре. То есть не позднее 20 сентября украинцы должны платить налог за полгода и в дальнейшем платить его ежемесячно.

Однако власти Польши решили отказаться от сбора налогов с украинцев, работающих удаленно и уплачивающих налог в своей стране. Таким образом, польское правительство предоставляет таким беженцам более долгий льготный режим.

Ранее мы писали, что польские банки перестанут принимать гривны для обмена на злотые.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
07.09.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.15 38.64 0.00
Продажа 40.04 40.18 0.00
Все курсы наличных валют...
07.09.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 36.29 0.60
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK