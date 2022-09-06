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В Польше остановят программу обмена гривны на злотые: сроки

9 сентября, - последний день, когда украинцы смогут провести подобные операции
 |  Автор: Ольга Опенько
В Польше остановят программу обмена гривны на злотые: сроки
Иллюстративное фото / depositphotos

Польские банки перестанут принимать гривны для обмена на злотые. Пятница, 9 сентября, - последний день, когда украинцы смогут провести подобные операции. Об этом сообщает Национальный банк Польши.

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"Narodowy Bank Polski по согласованию с Национальным банком Украины сообщает, что подходит к концу обмен украинских гривен (UAH) на польские злотые для нужд граждан Украины, прибывающих на территорию Республики Польша. Последней неделей покупки организационными подразделениями PKO Bank Polski будет неделя с 5 по 9 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что за время действия программы через отделения банка было совершено 97 тысяч таких обменных операций на общую сумму 690 млн гривен.

Ранее мы писали, что финансовую помощь могут получить некоторые категории украинцев, вынужденных выехать за границу из-за полномасштабной войны и возвращающихся домой, чтобы продолжить работать в Украине.

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