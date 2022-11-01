Курс валют на 2.11.2022: Евро дорожает

Официальный курс гривны к доллару США установлен и зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 2 ноября 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 2.11.2022: Евро подорожал на 11 копеек

100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 3634 грн. (36,34 за евро, +11 коп.)

100 российских рублей – 59,4 грн. (5,94 за 10 рублей, +1 коп.)

100 польских злотых – 772 грн. (7,72 за злотый, +3 коп.)

НБУ НБУ НБУ НБУ

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобретения валюты по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что количество новых долгов украинцев в Едином реестре должников увеличилось на 944 277.