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Курс валют на 2.11.2022: Евро дорожает

Официальный курс гривны к доллару США установлен и зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 2.11.2022: Евро дорожает
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 2 ноября 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 2.11.2022: Евро подорожал на 11 копеек

  • 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
  • 100 евро – 3634 грн. (36,34 за евро, +11 коп.) 
  • 100 российских рублей – 59,4 грн. (5,94 за 10 рублей, +1 коп.) 
  • 100 польских злотых – 772 грн. (7,72 за злотый, +3 коп.) 

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобретения валюты по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что количество новых долгов украинцев в Едином реестре должников увеличилось на 944 277.

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