- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2023
Президент ответил, когда закончится война в Украине
Война в Украине закончится после того, как россияне выведут свои войска с нашей территории и начнут уважать право украинцев на свободу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью RTP.
Читайте также: Рождаемость в Киеве во время войны снизилась: цифры
Глава государства не исключил, что для окончания войны должен состояться диалог. Однако это произойдет только после того, как "россияне начнут уважать наше право жить на нашей земле, и российские силы покинут нашу территорию в полном объеме".
При этом Зеленский не допускает прямых переговоров с Москвой, пока не будут выполнены условия Украины.
Читайте также: В ОП спрогнозировали окончание войны в Украине
"У нас очень четкая позиция, и эта позиция заложена в нашей формуле мира, которая имеет 10 пунктов. Завершение войны предполагается после выполнения всех вполне честных, справедливых пунктов, которые базируются на резолюции ООН", - объяснил президент.
Также глава государства не исключает, что война может завершиться в этом году.
Ранее мы писали, что беженцам будут платить по 18 тысяч за возвращение в Украину.