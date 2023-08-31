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Президент ответил, когда закончится война в Украине

Глава государства не исключил, что для окончания войны должен состояться диалог
 |  Автор: Ольга Опенько
Президент ответил, когда закончится война в Украине
Иллюстративное фото / Getty Images

Война в Украине закончится после того, как россияне выведут свои войска с нашей территории и начнут уважать право украинцев на свободу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью RTP.

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Глава государства не исключил, что для окончания войны должен состояться диалог. Однако это произойдет только после того, как "россияне начнут уважать наше право жить на нашей земле, и российские силы покинут нашу территорию в полном объеме".

При этом Зеленский не допускает прямых переговоров с Москвой, пока не будут выполнены условия Украины.

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"У нас очень четкая позиция, и эта позиция заложена в нашей формуле мира, которая имеет 10 пунктов. Завершение войны предполагается после выполнения всех вполне честных, справедливых пунктов, которые базируются на резолюции ООН", - объяснил президент.

Также глава государства не исключает, что война может завершиться в этом году.

Ранее мы писали, что беженцам будут платить по 18 тысяч за возвращение в Украину.

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