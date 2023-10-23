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В Минэнерго оценили вероятность блекаута

Энергосистема абсолютно готова к прохождению зимы, и никаких отключений пока не планируется
 |  Автор: Ольга Опенько
В Минэнерго оценили вероятность блекаута
Иллюстративное фото / depositphotos

Энергосистема Украины абсолютно готова к прохождению зимы. В этом сезоне ее защита средствами ПВО усилилась. Об этом в эфире телемарафона выразил министр энергетики Герман Галущенко.

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Так, энергосистема абсолютно готова к прохождению зимы, и никаких отключений пока не планируется.

"Единственное, что может повлиять на блекаут или отключение - последствия ударов, масштабы ударов и соответствующих разрушений в системе. Я не могу предположить, какое будет развитие событий, масштаб влияния этих атак на систему", - сказал он, добавив, что энергетики будут реагировать в зависимости от ситуации.

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Также Галущенко отметил, что сегодня объекты энергетики уже защищены системами противовоздушной обороны по сравнению с прошлым отопительным сезоном.

Ранее мы писали, что НБУ улучшил прогноз по инфляции в Украине.[[/link_direct]

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