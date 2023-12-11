Инфляция в России в полтора раза выше, чем в Украине: цифры

Годовая инфляция в России в ноябре 2023 года ускорилась до 7,48% с 6,69%

Годовая инфляция в России в ноябре 2023 года ускорилась до 7,48% с 6,69% на конец октября, сообщил Росстат в пятницу. Это самый быстрый месячный рост с апреля 2022 года.

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Индекс потребительских цен в РФ в ноябре вырос на 1,11% после роста на 0,83% в октябре и 0,87% в сентябре. За январь-ноябрь 2023 года цены в РФ повысились на 6,64%.

Выше ноябрьского показателя инфляция была последний раз с февраля по апрель 2022 года, когда цены рванули вверх после вторжения России в Украину и ответных западных санкций.

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В Украине в ноябре 2023 года потребительская инфляция в годовом выражении (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) замедлилась до 5,1% после 5,3% в октябре. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года.

По отношению к октябрю инфляция в Украине составила 0,5%, а с начала года – 4,4%.

Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.