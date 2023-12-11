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Курс валют на 12.12.2023: доллар подорожал

Национальный банк обновил курсы валют на 12 декабря
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 12.12.2023: доллар подорожал
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 12 декабря 2023 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 12.12.2023: Доллар дорожает

  • 100 долларов США – 3687 грн. (36,87 за доллар, +13 коп.) 
  • 100 евро – 3967 грн. (39,67 за евро, +7 коп.)
  • 100 польских злотых – 916 грн. (9,16 за злотый, +2 коп.)

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что резервы Нацбанка установили рекорд за всю историю независимости Украины.

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