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Курс валют на 12.12.2023: доллар подорожал
Национальный банк обновил курсы валют на 12 декабря
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 12 декабря 2023 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 12.12.2023: Доллар дорожает
- 100 долларов США – 3687 грн. (36,87 за доллар, +13 коп.)
- 100 евро – 3967 грн. (39,67 за евро, +7 коп.)
- 100 польских злотых – 916 грн. (9,16 за злотый, +2 коп.)
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что резервы Нацбанка установили рекорд за всю историю независимости Украины.
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