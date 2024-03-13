Минфин разместил ОВГЗ почти на 9 миллиардов

С начала 2024 года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах более 74 млрд гривен

Министерство финансов 12 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет почти 8,9 миллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

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Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ:

4 млрд грн под 16,76% с погашением через 1 год;

3,371 млрд грн под 17,6% с погашением через 2 года,

1,511 млрд грн под 18,5% с погашением через 3,4 года.

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С начала 2024 года правительство привлекло от продажи Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах более 74 млрд гривен в эквиваленте, а в целом в течение военного положения - более 892 млрд гривен.

Ранее мы писали, что во время войны из-за роста цен и девальвации национальной валюты, потери работы и личного имущества, вероятность потери сбережений очень высокая.