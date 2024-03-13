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Польские протестующие возобновляют блокаду

Движение пассажирского транспорта будет осуществляться беспрепятственно
 |  Автор: Ольга Опенько
Польские протестующие возобновляют блокаду
Иллюстративное фото / Getty Images

В среду, 13 марта, в 11:00 перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец" начнутся акции протеста и блокирование движения грузового транспорта. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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В частности, речь идет о:

  • блокировании представителями польских аграриев и перевозчиков автодороги, по которой движутся грузовики на выезд из Республики Польша и въезд в Украину, на расстоянии до 1 км до пункта пропуска;
  • блокирование представителями польских фермеров автомагистрали А4 на расстоянии до 500 м до пункта пропуска (блокирование в указанном месте еще не осуществлялось).

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Движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в обоих направлениях будет осуществляться беспрепятственно.

Отметим, что польские фермеры с 9 февраля на тракторах блокируют дороги почти в трех сотнях населенных пунктов. В их числе и шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе.

Ранее мы писали, что польские фермеры ужесточили протесты вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини". Также протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях.

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