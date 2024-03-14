Блокада границы: Польские фермеры полностью заблокировали пять пунктов пропуска

Автобусы, легковые автомобили и обычные граждане, которые пересекают границу, не имеют осложнений с пересечением границы в обе стороны

Сегодня, 14 марта, польские фермеры не пропускают грузовые транспортные средства из Украины в Польшу на пяти пограничных пунктах пропуска. Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире информационного марафона.

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"Польские фермеры сейчас, на эту минуту, продолжают блокировать пять направлений. Это направления пунктов пропуска Ягодин, "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини", – сказал Демченко.

Как отметил спикер, если в сторону Украины польские протестующие еще пропускают какое-то определенное количество грузовых транспортных средств, то на этих пяти направлениях сейчас вообще не пропускаются грузовые транспортные средства в сторону Польши.

Из Польши в Украину меньше всего пропускают на пунктах пропуска в направлениях "Ягодина" и "Шегини". Через "Шегини" за последние сутки в сторону Украины проехало 40 грузовых средств.

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В ночь с 8 на 9 марта в Польше прекратили блокировать пункт пропуска Краковец.

При этом, на территории Польши в целом в очередях находится где-то 1050 грузовых транспортных средств. Больше всего – напротив пункта пропуска Рава-Русская и Ягодин. В то же время, сохраняется очередь напротив пункта пропуска Краковец – около 500 грузовиков.

Автобусы, легковые автомобили и обычные граждане, которые пересекают границу, не имеют осложнений с пересечением границы в обе стороны.

Ранее мы писали, что польские фермеры перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях.