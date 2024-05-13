Почта
Язык сайта: Русский | Українська

В Минэнерго призвали готовиться к сложной зиме

За последние месяцы украинская энергосистема получила наибольшие повреждения с начала полномасштабной войны с РФ
 |  Автор: Ольга Опенько
В Минэнерго призвали готовиться к сложной зиме
Иллюстративное фото / Getty Images

Министерство энергетики Украины призывает потребителей бережно использовать электроэнергию, учитывая значительные потери генерирующих мощностей после вражеских обстрелов. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в ходе телемарафона.

Читайте также: Возможны ли блекауты в Украине: ответ министра энергетики

Глава Минэнерго отметил, что за последние месяцы украинская энергосистема получила наибольшие повреждения с начала полномасштабной войны с Россией. По его словам, потеряно около 8 ГВт мощности, что в других условиях могло бы привести к тотальному блекауту. Однако благодаря усилиям энергетиков система остается сбалансированной.

Читайте также: Энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим работы: причины

Галущенко также отметил, что в сложившихся условиях будет трудно обеспечить энергоснабжение без ограничений, особенно зимой. Он подчеркнул, что ситуация к зиме может ухудшиться из-за возможных дополнительных обстрелов. Министр советует потребителям готовиться к сложной зиме и заверил, что энергетики сделают все возможное для стабильного энергоснабжения, как это было в зиму 2023-2024 годов.

Галущенко также указал, что трудности с электроснабжением могут возникнуть и летом, но добавил, что в этот период года систему помогают балансировать возобновляемые источники энергии, включая солнечные электростанции.

Ранее мы писали, что в Минагрополитики уверены, что земли будут расти в цене. В частности, цена на землю будет повышаться и ее ежегодный рост составит 7-10%.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
14.05.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.45 42.48 0.00
Продажа 40.12 43.15 0.00
Все курсы наличных валют...
02.06.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 40.50 43.82 0.45
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK