В Минэнерго призвали готовиться к сложной зиме

За последние месяцы украинская энергосистема получила наибольшие повреждения с начала полномасштабной войны с РФ

Министерство энергетики Украины призывает потребителей бережно использовать электроэнергию, учитывая значительные потери генерирующих мощностей после вражеских обстрелов. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в ходе телемарафона.

Читайте также: Возможны ли блекауты в Украине: ответ министра энергетики

Глава Минэнерго отметил, что за последние месяцы украинская энергосистема получила наибольшие повреждения с начала полномасштабной войны с Россией. По его словам, потеряно около 8 ГВт мощности, что в других условиях могло бы привести к тотальному блекауту. Однако благодаря усилиям энергетиков система остается сбалансированной.

Читайте также: Энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим работы: причины

Галущенко также отметил, что в сложившихся условиях будет трудно обеспечить энергоснабжение без ограничений, особенно зимой. Он подчеркнул, что ситуация к зиме может ухудшиться из-за возможных дополнительных обстрелов. Министр советует потребителям готовиться к сложной зиме и заверил, что энергетики сделают все возможное для стабильного энергоснабжения, как это было в зиму 2023-2024 годов.

Галущенко также указал, что трудности с электроснабжением могут возникнуть и летом, но добавил, что в этот период года систему помогают балансировать возобновляемые источники энергии, включая солнечные электростанции.

Ранее мы писали, что в Минагрополитики уверены, что земли будут расти в цене. В частности, цена на землю будет повышаться и ее ежегодный рост составит 7-10%.