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Дефицит в энергосистеме: Украина запланировала рекордный импорт электроэнергии

Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию с 17:00 до 24:00
 |  Автор: Ольга Опенько
Дефицит в энергосистеме: Украина запланировала рекордный импорт электроэнергии
Иллюстративное фото / Getty Images

В понедельник, 13 мая, запланирован рекордный суточный импорт электроэнергии в Украину из пяти стран Европы на объеме 19,4 тысячи МВт-ч. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

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Импорт будет осуществляться из:

  • Румынии,
  • Словакии,
  • Польши,
  • Венгрии,
  • Молдовы с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 475 МВт.

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С 1 декабря 2023 года техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1 700 МВт в час.

Однако, в энергосистеме продолжается значительный дефицит электроэнергии из-за серьезных повреждений украинских электростанций.

Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию с 17:00 до 24:00.

Ранее мы писали, что восстановление энергосистемы Украины нуждается в международной помощи.

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