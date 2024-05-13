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Дефицит в энергосистеме: Украина запланировала рекордный импорт электроэнергии
В понедельник, 13 мая, запланирован рекордный суточный импорт электроэнергии в Украину из пяти стран Европы на объеме 19,4 тысячи МВт-ч. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
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Импорт будет осуществляться из:
- Румынии,
- Словакии,
- Польши,
- Венгрии,
- Молдовы с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 475 МВт.
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С 1 декабря 2023 года техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1 700 МВт в час.
Однако, в энергосистеме продолжается значительный дефицит электроэнергии из-за серьезных повреждений украинских электростанций.
Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию с 17:00 до 24:00.
Ранее мы писали, что восстановление энергосистемы Украины нуждается в международной помощи.