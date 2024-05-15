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Отключения света в Киеве: почему не работают графики

Украинцев просят экономно потреблять электроэнергию
 |  Автор: Ольга Опенько
Отключения света в Киеве: почему не работают графики
Иллюстративное фото / Getty Images

В Киеве снова начались отключения света. При этом привычные графики отключения не работают, поскольку ограничения экстренные. Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

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"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, размещенные на сайте, - не действуют", - говорилось в сообщении.

Причиной увеличения потребления электроэнергии стало:

  • похолодание,
  • российские обстрелы.

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На данный момент в Киеве и ряде областей уже отменили экстренные отключения света, украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.

Также сегодня в течение суток будут действовать ограничения для бизнеса и промышленности.

Ранее мы писали, что восстановление энергосистемы Украины нуждается в международной помощи.

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