- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
Отключения света в Киеве: почему не работают графики
В Киеве снова начались отключения света. При этом привычные графики отключения не работают, поскольку ограничения экстренные. Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети в Facebook.
Читайте также: Отключения света в Украине: в Укрэнерго сделали заявление
"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, размещенные на сайте, - не действуют", - говорилось в сообщении.
Причиной увеличения потребления электроэнергии стало:
- похолодание,
- российские обстрелы.
Читайте также: Тарифы на электроэнергию в Украине: сколько будет стоить свет с 1 мая
На данный момент в Киеве и ряде областей уже отменили экстренные отключения света, украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.
Также сегодня в течение суток будут действовать ограничения для бизнеса и промышленности.
Ранее мы писали, что восстановление энергосистемы Украины нуждается в международной помощи.