В "Укрэнерго" раскрыли зарплаты топ-чиновников: цифры

Кудрицкий опроверг слухи о зарплатах в 2 миллиона гривен в месяц

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что зарплаты членов правления компании составляют около 250-300 тысяч гривен в месяц, а его собственная зарплата составляет примерно 420 тысяч гривен в месяц после уплаты налогов. В интервью hromadske Кудрицкий опроверг слухи о зарплатах в 2 миллиона гривен в месяц, заявив, что такие суммы никогда не выплачивались.

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Кудрицкий также отметил, что его зарплата была установлена Наблюдательным советом в 2020 году при назначении на должность и с тех пор не менялась. В то же время, оплата труда персонала "Укрэнерго" за этот период выросла в среднем на 70%.

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