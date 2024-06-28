Финляндия отправит Украине новый пакет военной помощи

Подробности пакета не раскрываются

Сегодня, 28 июня, президент Финляндии Александр Стубб поддержал предложение правительства о выделении очередного пакета военной помощи Украине.Об этом идет речь на сайт Министерства обороны Финляндии.

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Отмечается, что это будет уже 24-я партия военной помощи со стороны Финляндии Украине. Подробности пакета не раскрываются, но отмечается, что он обойдется Хельсинки примерно в 159 млн евро (170 млн долларов).

С начала полномасштабной войны на территории Украины Финляндия поставила нашей стране помощь в размере 2,2 млрд евро (2,35 млрд долларов)

"Финляндия предана поддержке Украины в ее борьбе против неоправданной агрессии России. Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на достойное существование. Мы, финны, научились на собственной истории, насколько важным является этот вопрос", - заявил министр обороны Антти Хякканен.

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Также Минобороны рассказало и о том, что Финляндия в первом проекте изменений в бюджет на 2024 год выделила необходимые средства для участия в чешской инициативе по совместной закупке боеприпасов для Украины.

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