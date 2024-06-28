- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
В "Дії" будут отображаться медицинские данные
Украинцы смогут легко зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) через приложение "Дія" и выбрать семейного врача, подать или расторгнуть декларацию. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в своем Telegram-канале.
Читайте также: В "Дии" появятся еще четыре документа: детали
В "Дії" каждый сможет зарегистрироваться или авторизоваться в ЕСОЗ как пациент. Помимо выбора семейного врача, подачи и расторжения декларации, пользователи смогут вносить изменения в свои персональные данные непосредственно в приложении.
На первом этапе сервиса пользователи смогут:
Читайте также: Украинцы смогут жениться в "Дии": все нюансы
- Зарегистрироваться как пациент в центральной базе данных ЕСОЗ.
- Самостоятельно подавать декларации о выборе врача (семейного врача, терапевта или педиатра).
- Просматривать ранее поданные декларации и расторгать их при необходимости.
- Изменять свои персональные данные, хранящиеся в центральной базе данных ЕСОЗ.
В дальнейшем Министерство цифровой трансформации планирует расширять функционал сервиса, чтобы еще больше упростить взаимодействие граждан с системой здравоохранения.
Ранее мы рассказывали, можно ли выехать за границу с загранпаспортом в "Дии".