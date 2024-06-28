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В "Дії" будут отображаться медицинские данные

В "Дії" каждый сможет зарегистрироваться или авторизоваться в ЕСОЗ как пациент
 |  Автор: Ольга Опенько
В "Дії" будут отображаться медицинские данные
Иллюстративное фото / Getty Image

Украинцы смогут легко зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) через приложение "Дія" и выбрать семейного врача, подать или расторгнуть декларацию. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в своем Telegram-канале.

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В "Дії" каждый сможет зарегистрироваться или авторизоваться в ЕСОЗ как пациент. Помимо выбора семейного врача, подачи и расторжения декларации, пользователи смогут вносить изменения в свои персональные данные непосредственно в приложении.

На первом этапе сервиса пользователи смогут:

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  • Зарегистрироваться как пациент в центральной базе данных ЕСОЗ.
  • Самостоятельно подавать декларации о выборе врача (семейного врача, терапевта или педиатра).
  • Просматривать ранее поданные декларации и расторгать их при необходимости.
  • Изменять свои персональные данные, хранящиеся в центральной базе данных ЕСОЗ.

В дальнейшем Министерство цифровой трансформации планирует расширять функционал сервиса, чтобы еще больше упростить взаимодействие граждан с системой здравоохранения.

Ранее мы рассказывали, можно ли выехать за границу с загранпаспортом в "Дии".

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