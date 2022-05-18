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Россияне активно скупают квартиры в Турции

Дубай и Израиль также стали популярными направлениями для российских покупателей недвижимости
 |  Автор: Ольга Опенько
Россияне активно скупают квартиры в Турции
Иллюстративное фото / depositphotos

Россияне впервые возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции. Об этом информирует Bloomberg.

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В частности, за последние три месяца российские резиденты купили рекордное количество жилья в Турции - продажи выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем до 1152 единиц в апреле, обогнав покупки гражданами Ирана и Ирака.

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Стоит отметить, что Турция не присоединилась к США и ЕС по введению санкций против РФ. Также Дубай и Израиль стали популярными направлениями для российских покупателей недвижимости с начала войны.

Ранее мы писали, что 19 апреля правительство разблокировало процесс купли-продажи жилой недвижимости в Украине.

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