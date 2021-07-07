Доходы и расходы украинцев подсчитаны: на что тратили деньги

С начала 2021 года украинцы превысили свои расходы на 100 миллиардов гривен

| Автор: Ольга Опенько

Госстат подсчитал все траты населения. Отмечается, что с начала текущего года украинцы превысили свои расходы на 100 миллиардов гривен. Об этом сообщает ТСН.

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Уточняется, что расходы значительно превышают доходы украинцев.

Так, за первые три месяца граждане заработали свыше 900 миллионов гривен, а потратили - больше триллиона.

Главным источником дохода населения была заработная плата. Также финансовые средства приносили государственная помощь и прибыль от имущества.

Ранее мы писали, что счета украинцев арестовывают без суда. Для упрощения процедуры, банки и коллекторы сразу обращаются к нотариусам и блокируют карты должников.