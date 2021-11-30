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Субсидию в Украине можно оформить через "Дию": подробности

Цель команды Минцифры – сделать цифровые сервисы максимально доступными для всех украинцев
 |  Автор: Ольга Опенько
Субсидию в Украине можно оформить через "Дию": подробности
Иллюстративное фото / depositphotos

Министерство цифровой трансформации представило 7 новых социальных услуг на портале "Дия" во время Online Summit. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Таким образом, оформить субсидию можно не выходя из дома.

"Цель команды Минцифры – сделать цифровые сервисы максимально доступными для всех украинцев, в частности, для людей с инвалидностью и людей постарше", – сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что раньше гражданам нужно было идти в ЦНАП, заполнять заявление, приносить бумажные документы или даже ехать в райцентр.

Напомним, ранее мы писали, что также переоформить пенсию можно онлайн. Для этого необходимо заполнить анкету, скачать необходимые документы и отправить заявку.

 

 

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