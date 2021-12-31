Подарки на Новый год детям - 10 лучших идей

Что подарить ребенку на Новый год - лучшие варианты

Новый год – это волшебный праздник, который все дети ждут с огромным нетерпением. Ведь главное для детей – это подарки. Каждый ребенок, независимо от возраста, мечтает получить на Новый год что-то особенное, пишет bigmir.net.

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Подарки детям на Новый год 2022

Для возраста 1-3 года следует присмотреться к следующим видам подарков:

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Сортеры.

Малыш получает важное задание – разложить фигурки в нужные отверстия. При этом нередко игрушки издают веселые звуки и мелодии, подбадривая ребенка. Стоимость от 150 грн.

Пирамидки.

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Классическая развивающая детская игрушка, которая остается актуальной на протяжении многих десятилетий.

Стоимость от 50 грн.

Музыкальный инструмент.

Это может быть пианино, гитара или барабан. Игрушки могут не только воспроизводить звуки, характерные для каждого конкретного музыкального инструмента, но и развлекать ребенка записанными голосами животных.

Стоимость от 200 грн.

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Интерактивная игрушка-питомец.

У ребенка появится настоящий друг, который умеет лаять, мяукать, реагировать на голос и прикосновения, кушать и даже ходить в туалет. Вдобавок малыш с раннего возраста будет не только знакомиться с особенностями зверей.

Стоимость от 400 грн.

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Пальчиковые краски.

Дети очень любят исследовать все наощупь, поэтому процесс рисования пальчиками им непременно придется по душе.

Стоимость от 80 грн.

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Детки дошкольного возраста очень любят подражать взрослым. Девочки все чаще просятся чем-то помочь маме на кухне, мальчики интересуются машинами и папиными инструментами. Чтобы выбрать новогодний подарок, который точно понравится вашему ребенку, нужно обратить внимание на его пристрастия.

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Бюджет подарка может быть от 100 до 15000 грн.

Игрушечная кухня, набор посудки, фруктов, овощей.

Подобные товары, позволяющие представить себя настоящей хозяйкой.

Набор строительных инструментов

Большие столярные столы с набором всех необходимых инструментов – мечта любого мальчишки.

Куклы

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При выборе такой игрушки обязательно ориентируйтесь на предпочтения и интересы своей дочки.

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Машинка на радиоуправлении.

Маленькие гонщики оценят возможность взять на себя роль водителя и на всех скоростях погонять по дорогам.

Конструкторы

Конструкторы сегодня чрезвычайно разнообразны. Они позволяют собирать всевозможные фигурки, транспорт, здания.

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Что подарить ребенку на Новый год

Детям постарше можно подарить:

Современную модель смартфона или планшета.

Электронную книгу.

Портативную колонку.

Удобный и вместительный рюкзак, который будет использоваться для школы и путешествий.

Наборы для творчества.

Для тех, кто увлекается наукой – электронный микроскоп или телескоп для изучения небесных тел.

Игровую приставку.

Тематические энциклопедии.

Бюджет подарка от 500 грн.

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Чем можно удивить ребенка на Новый год

Подарок, завернутый в красивую упаковку и лежащий под елкой – это еще не все. Ребенку еще можно интересно и оригинально можно вручить подарок.

Следы Деда Мороза

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Если вы все-таки любите традиционно прятать подарки под елку, но хотите внести небольшое новшество, подойдет этот способ. Отпечатки от обуви Деда Мороза можно сделать и с помощью искусственного снега, и с помощью муки, насыпав ее по контуру ботинка.

Квест-схема

Для того чтобы сделать поиск подарка более длительным, можно нарисовать схему своего дома или квартиры, где будут спрятаны подарки.

Этот подарок вручить…

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Под елкой нужно поставить большой мешок с подарками, ребенок должен поочередно доставать подарки и читать приклеенные к ним записки: "Этот подарок вручить самому старшему из всех вас» (дедушке), «Этот подарок для того, кто ездит на красном автомобиле» ( мама) и так далее.

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Также можно попросить соседей позвонить вам в дверь и оставить подарки у порога. Вместе с ребенком откройте дверь, и изобразите удивление: на пороге лежит мешок с подарками!

Ранее мы писали, что для женщин очень важно внимание со стороны мужчины, поэтому новогодний подарок для любимой жены должен быть особенным. Побудьте Дедом Морозом для любимой в этот праздник, осуществите её мечты.