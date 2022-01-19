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Цены на сливочное масло в Украине вырастут

Главной причиной подорожания считается – активный экспорт
 |  Автор: Ольга Опенько
Цены на сливочное масло в Украине вырастут
Иллюстративное фото / depositphotos

На рынках и магазинах цены на украинское сливочное масло выросло. Об этом пишет ТСН.

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Главной причиной подорожания считается – активный экспорт. Так, в декабре экспорт составил более полутора тысяч тонн.

Так, в декабре больше всего масла продали:

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  • в Казахстан,
  • Молдову,
  • Азербайджан,
  • Грузию,
  • Израиль.

Стоит отметить, что за прогнозами экономистов, цены на продукт будут расти, пока не станет выгодно сливочное масло завозить из-за границы.

Напомним, Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов из-за их роста.

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