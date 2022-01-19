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Цены на сливочное масло в Украине вырастут
Главной причиной подорожания считается – активный экспорт
На рынках и магазинах цены на украинское сливочное масло выросло. Об этом пишет ТСН.
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Главной причиной подорожания считается – активный экспорт. Так, в декабре экспорт составил более полутора тысяч тонн.
Так, в декабре больше всего масла продали:
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- в Казахстан,
- Молдову,
- Азербайджан,
- Грузию,
- Израиль.
Стоит отметить, что за прогнозами экономистов, цены на продукт будут расти, пока не станет выгодно сливочное масло завозить из-за границы.
Напомним, Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов из-за их роста.
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