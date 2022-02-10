Е-больничный в Украине: как получить деньги

Финансирование пособия по временной нетрудоспособности проводится на основании заявления-расчета, которое работодатель подает в Фонд соцстраха

В Украине с 2021 года действует электронный больничный. Фонд социального страхования обнародовал пошаговую инструкцию, как получить деньги.

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Отмечается, что финансирование пособия по временной нетрудоспособности проводится на основании заявления-расчета, которое работодатель подает в Фонд соцстраха.

После того, как врач создаст медицинское заключение о временной нетрудоспособности (об этом поступит сообщение от E-health) и за ним автоматически сформируется е-больничный, нужно уведомить об этом работодателя.

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Электронный больничный должен появиться в личном кабинете застрахованного лица на веб-портале Пенсионного фонда. Также о создании е-больничного сообщит Пенсионный фонд с помощью SMS-в сообщении будет указан номер е-больничного и период его действия.

Процедура финансирования

Работодатель будет видеть е-больничный в своем кабинете страхователей со дня его открытия, но начнет назначение пособия только после завершения определенного в нем периода нетрудоспособности и истечения срока, в который врачи могут внести изменения.

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Когда е-больничный изменит свой статус на "готово к оплате", работодатель начнет процедуру назначения помощи.

Так, документ передадут на рассмотрение комиссии. Срок рассмотрения документов и принятия решения - 10 календарных дней с даты выдачи е-больничного.

Далее бухгалтерия рассчитает сумму материального обеспечения, сформирует по е-больничному заявление-расчет и передаст ее в Фонд соцстраха на оплату. На этот этап отведено не более 5 рабочих дней.

После того, как заявление подано, следить за оплатой больничных можно онлайн в телеграмм-канале ФССУ: https://t.me/socialfund

Выплата по больничному

Работодатель выплатит пособие застрахованному лицу в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.

Ранее мы писали, что сумма больничных в Украине зависит от страхового стажа работника, отработанных им дней на предприятии и размера его зарплаты.

В соответствии со страховым стажем работника, определяется процент страховой компенсации зарплаты. Если страховой стаж работника не превышает 3 лет, берется 50% от его средней зарплаты. От 3 до 5 лет стажа - 60%, для рабочих со стажем 5-8 лет - 70% его средней зарплаты, а для работников со стажем более 8 лет - 100%.