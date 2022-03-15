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"Не покупай русское": Как отличить российские товары в магазине

В СНБО призвали отказаться от покупки российских товаров, чтобы не поддерживать страну-агрессора.
"Не покупай русское": Как отличить российские товары в магазине
Иллюстративное фото / EPA/UPG

Центр противодействия дезинформации при СНБО призвал украинцев бойкотировать товары российского производства. Об этом сообщается в Телеграм.

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"Товары производства России в магазинах распознать очень легко – они промаркированы штрих-кодом, начинающимся с цифр 46. Диапазон цифр в начале кода может быть от 460 до 469" - говорится в сообщении.

Напомним, кампания по бойкоту российской продукции "Не покупай русское" стартовала еще в 2014 году как реакция граждан Украины на агрессию Российской Федерации. 

  • Ранее советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о том, что американские и европейские санкции сломали хребет российской экономики. Властям РФ придется потратить десятилетия, чтобы вернуть уровень жизни в стране к прежнему уровню.
  • Тем временем Россия нанесла ущерб Украине на полтриллиона долларов.

 

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