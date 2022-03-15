Санкции сломали хребет РФ, это теперь страна четвертого мира - Арестович

Москва компенсирует ущерб, который нанесли Украине российские войска, отметил Арестович.

Российская Федерация не сможет вернуть прежний уровень экономики, который был актуален до начала войны с Украиной. Об этом заявил советник главы ОФ Алексей Арестович.

По словам Арестовича, санкции убивают экономику Российской Федерации.

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"Эти санкции двоякие: они убивают экономику РФ, просто ломают ей хребет. Набиуллина (глава ЦБ РФ) уже подала в отставку. И эксперты говорят, что даже если сейчас мгновенно снять все санкции, российская экономика никогда – никогда – не вернется к тому уровню, который был до войны. Слишком тяжелый удар, и они будут вылезать десятилетия из санкций. Но пока их никто не собирается снимать. А потом, есть второй этап санкций, который прямо болезненно бьет по лицам, принимающим решения. Там и пропагандисты, и военные, и спецслужбисты, оркужение Путина. Это персональные санкции, которые накладываются на их личные активы", - отметил Арестович.

Всё. Это будет страна четвертого мира. Не второго, не третьего, а четвертого. И если они не успеют отсюда уйти и компенсировать нам всё, что они натворили, то они уже не поднимутся. А не хочется же быть ни персонально, ни в рамках государства страной четвертого мира - подытожил он

Также Арестович спрогнозировал завершение войны в Украине. Согласно оптимистичному прогнозу, российские войска покинут Украину в течение полутора-двух недель.

Ранее сообщалось о том, что Европа ввела четвертый пакет санкций против РФ.