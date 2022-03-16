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Известно, сколько украинцев могут получить 6500 грн - ПФУ

Больше 6,5 млн украинцев могут претендовать на помощь государства в размере 6500 грн.
Известно, сколько украинцев могут получить 6500 грн - ПФУ
Иллюстративное фото / EPA/UPG

В Пенсионном фонде Украины подготовили информацию о 6 569 024 украинцах, которые имеют право на получение государственной финансовой помощи в размере 6500 грн. Данные переданы в Минцифры, передает ПФУ.

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В частности, в АО “Ощадбанк” были переданы 20 реестров для выплаты помощи.

"Пенсионным фондом Украины сформирована и передана Министерству цифровой трансформации Украины информация о 6 569 024 лицах, которые могут подать заявление на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках Программы Поддержка” - говорится в сообщении.

Помощь украинцам в 6500 грн - что нужно знать

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Государство предоставляет единоразовую помощь в 6500 грн. На эти цели выделены 21,9 млрд гривен.

Получить деньги могут жители Волынской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской, Житомирской,  Донецкой, Луганской, Черниговской. Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей. Для получения помощи необходимо оформить заявку через Дию.

 

 

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