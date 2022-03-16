Известно, сколько украинцев могут получить 6500 грн - ПФУ

Больше 6,5 млн украинцев могут претендовать на помощь государства в размере 6500 грн.

В Пенсионном фонде Украины подготовили информацию о 6 569 024 украинцах, которые имеют право на получение государственной финансовой помощи в размере 6500 грн. Данные переданы в Минцифры, передает ПФУ.

Читайте также: Репарации из РФ: сколько получит Украина после войны

В частности, в АО “Ощадбанк” были переданы 20 реестров для выплаты помощи.

"Пенсионным фондом Украины сформирована и передана Министерству цифровой трансформации Украины информация о 6 569 024 лицах, которые могут подать заявление на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках Программы Поддержка” - говорится в сообщении.

Помощь украинцам в 6500 грн - что нужно знать

Читайте также: Можно ли не платить за коммуналку во время войны

Государство предоставляет единоразовую помощь в 6500 грн. На эти цели выделены 21,9 млрд гривен.

Получить деньги могут жители Волынской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской, Житомирской, Донецкой, Луганской, Черниговской. Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей. Для получения помощи необходимо оформить заявку через Дию.