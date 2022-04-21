Выплаты для внутренне перемещенных лиц: что изменится в мае

За март и апрель переселенцы получали по 2000-3000 гривен

Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд гривен на программу "Оказание ежемесячной адресной помощи ВПЛ". За март и апрель переселенцы получали по 2000-3000 гривен. Правительство изменило на май порядок выплат для внутренне перемещенных лиц.

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В постановлении от 16 апреля 2022 г. № 457 говорится:

Начиная с мая 2022 года, такая помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам:

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переместившимся с территории территориальных общин, находящимся в районе проведения военных (боевых) действий или находящимся во временной оккупации, окружении (блокировке),

у которых жилье разрушенное или непригодное для проживания в результате повреждения и подавших заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Перечень территориальных общин утверждается Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий по согласованию с Министерством обороны.

Ранее мы писали, что экономика Украины уже адаптировалась к военному положению.