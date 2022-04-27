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Как получить помощь за проживание переселенцам - ответ

Гражданам Украины нужно оформить заявку до 30 апреля 2022 года
 |  Автор: Ольга Опенько
Как получить помощь за проживание переселенцам - ответ
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине второй месяц идет война и многие граждане вынуждены были переехать в более безопасные регионы нашей страны. Лица, которые были вынуждены покинуть постоянное место жительства, могут подать заявление на получение помощи на проживание.

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Для этого гражданам Украины нужно оформить заявку до 30 апреля 2022 года.

Размеры помощи:

  • 3000 гривен – для лиц с инвалидностью и детей;
  • 2000 гривен – для других лиц.

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Для получения денежной помощи на проживание необходимо наличие официального статуса внутриперемещенного лица (ВПЛ).

Также работодателям, нанимающим работника из-за вынужденных переселенцев, также будет выплачиваться помощь для покрытия части расходов на оплату труда такого рабочего.

Ранее мы писали, что украинцы, чье жилье разрушили в ходе полномасштабного вторжения, смогут выбрать место, где получить новый дом.

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