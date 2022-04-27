Владельцы разрушенного жилья смогут выбирать, где получить новое

Люди смогут сами выбрать населенный пункт, где хотят жить

В Украине второй месяц идет война. Украинцы, чье жилье разрушили в ходе полномасштабного вторжения, смогут выбрать место, где получить новый дом. Об этом рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире телемарафона.

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"Разрушенные частные жилые дома, садовые и дачные дома будут отстраиваться государством на земельном участке, где они размещались. Что касается квартир – на том же участке, где стоял многоквартирный дом, может быть построен аналогичный. Он также может быть возведен в том же квартале или микрорайоне", - подчеркнула Шуляк.

Уточняется, что люди смогут сами выбрать населенный пункт, где хотят жить.

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Новый населенный пункт, который выберут украинцы, должен соответствовать населенному пункту, где жили до войны по определенным характеристикам, например, по количеству населения.

"Если же человек из меньшего города захочет жить, например, в Киеве – мы предусмотрели механизм доплаты за жилье. Однако у нас есть вера, что люди будут в основном возвращаться в свои дома", – добавила Шуляк.

В настоящее время проект закона №7198 проходит второе чтение в парламенте.