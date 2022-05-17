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Как получить статус внутренне перемещенного лица: разъяснение

Статус ВПО могут получить жители 14 регионов
 |  Автор: Ольга Опенько
Как получить статус внутренне перемещенного лица: разъяснение
Иллюстративное фото / depositphotos

Право на получение справки внутренне перемещенной лица (ВПЛ) имеют люди, которые с 24 февраля 2022 года переместились из регионов, где зафиксированы боевые действия. Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.

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В частности, речь идет о гражданах из:

  • Волынской,
  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Житомирской,
  • Запорожской,
  • Киевской,
  • Луганской,

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  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Черниговской областей
  • и Киева.

Какие документы нужны:

  • Заявление (установленного образца);
  • документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины или ее специальный статус;
  • свидетельство о рождении ребенка.

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При необходимости дополнительно подаются:

  • документ, удостоверяющий личность законного представителя;
  • документ, подтверждающий полномочия лица;
  • свидетельство о рождении ребенка, а также любые документы, подтверждающие родственные отношения между ребенком и заявителем.

Кто может обратиться

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  • Лицо в возрасте от 14 лет подает документы лично;
  • если лицу не исполнилось 14 лет, а также если она является недееспособным или с ограниченной дееспособностью, документы подает законный представитель (родители и усыновители), а также опекуны и попечители;
  • от имени ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, обращается руководитель учреждения, в которое устроен ребенок, или законный представитель (один из опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей);
  • от имени ребенка до 14 лет, который прибыл без сопровождения родителей/опекунов, заявление подает родственник или отчим, мачеха, у которых проживает ребенок. В случае отсутствия каких-либо родственников заявление подает представитель органа опеки и попечительства.

Куда обратиться

  • В органы социальной защиты населения районных государственных администраций и органов местного самоуправления;
  • исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов;
  • подать заявку на получение справки через мобильное приложение портала "Дія".

Ранее мы писали, что министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза согласовали выделение четвертого транша в размере 500 млн евро на вооружение для Украины. 

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