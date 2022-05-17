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Как получить статус внутренне перемещенного лица: разъяснение
Право на получение справки внутренне перемещенной лица (ВПЛ) имеют люди, которые с 24 февраля 2022 года переместились из регионов, где зафиксированы боевые действия. Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.
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В частности, речь идет о гражданах из:
- Волынской,
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Житомирской,
- Запорожской,
- Киевской,
- Луганской,
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- Николаевской,
- Одесской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Черниговской областей
- и Киева.
Какие документы нужны:
- Заявление (установленного образца);
- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины или ее специальный статус;
- свидетельство о рождении ребенка.
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При необходимости дополнительно подаются:
- документ, удостоверяющий личность законного представителя;
- документ, подтверждающий полномочия лица;
- свидетельство о рождении ребенка, а также любые документы, подтверждающие родственные отношения между ребенком и заявителем.
Кто может обратиться
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- Лицо в возрасте от 14 лет подает документы лично;
- если лицу не исполнилось 14 лет, а также если она является недееспособным или с ограниченной дееспособностью, документы подает законный представитель (родители и усыновители), а также опекуны и попечители;
- от имени ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, обращается руководитель учреждения, в которое устроен ребенок, или законный представитель (один из опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей);
- от имени ребенка до 14 лет, который прибыл без сопровождения родителей/опекунов, заявление подает родственник или отчим, мачеха, у которых проживает ребенок. В случае отсутствия каких-либо родственников заявление подает представитель органа опеки и попечительства.
Куда обратиться
- В органы социальной защиты населения районных государственных администраций и органов местного самоуправления;
- исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов;
- подать заявку на получение справки через мобильное приложение портала "Дія".
Ранее мы писали, что министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза согласовали выделение четвертого транша в размере 500 млн евро на вооружение для Украины.