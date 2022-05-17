Как получить статус внутренне перемещенного лица: разъяснение

Статус ВПО могут получить жители 14 регионов

Право на получение справки внутренне перемещенной лица (ВПЛ) имеют люди, которые с 24 февраля 2022 года переместились из регионов, где зафиксированы боевые действия. Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.

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В частности, речь идет о гражданах из:

Волынской,

Днепропетровской,

Донецкой,

Житомирской,

Запорожской,

Киевской,

Луганской,

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Николаевской,

Одесской,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской,

Черниговской областей

и Киева.

Какие документы нужны:

Заявление (установленного образца);

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины или ее специальный статус;

свидетельство о рождении ребенка.

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При необходимости дополнительно подаются:

документ, удостоверяющий личность законного представителя;

документ, подтверждающий полномочия лица;

свидетельство о рождении ребенка, а также любые документы, подтверждающие родственные отношения между ребенком и заявителем.

Кто может обратиться

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Лицо в возрасте от 14 лет подает документы лично;

если лицу не исполнилось 14 лет, а также если она является недееспособным или с ограниченной дееспособностью, документы подает законный представитель (родители и усыновители), а также опекуны и попечители;

от имени ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, обращается руководитель учреждения, в которое устроен ребенок, или законный представитель (один из опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей);

от имени ребенка до 14 лет, который прибыл без сопровождения родителей/опекунов, заявление подает родственник или отчим, мачеха, у которых проживает ребенок. В случае отсутствия каких-либо родственников заявление подает представитель органа опеки и попечительства.

Куда обратиться

В органы социальной защиты населения районных государственных администраций и органов местного самоуправления;

исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов;

подать заявку на получение справки через мобильное приложение портала "Дія".

Ранее мы писали, что министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза согласовали выделение четвертого транша в размере 500 млн евро на вооружение для Украины.