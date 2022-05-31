Сезон черешни в Украине: сколько стоит

Цены варьируются от 60 до 80 грн/кг

В Украине начался сезон черешни. Первые партии черешни ранних сортов из южных и западных регионов Украины поступили на рынки. Об этом пишет EastFruit.

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На данный момент реализация ведется только мелким оптом:

на юге по 60-65 грн/кг,

на западе по 70-80 грн/кг.

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Такую ценовую разницу ключевые игроки рынка объясняют оккупацией южных областей Украины.





"На сегодняшний день производители Херсонской области практически не имеют возможности поставлять свою продукцию в другие регионы Украины. Садоводы Запорожской и Николаевской области частично могут отгружать черешню в центральную часть страны. В результате основным поставщиком черешни на данный момент выступает Закарпатская область, где цены на ранние фрукты и ягоды всегда были несколько выше", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что клубника местного производства поступает в продажу по 40-80 грн/кг.