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Откроют ли пляжи в Киеве: ответ

Обслуживание пляжей и зон отдыха проводят в штатном режиме
 |  Автор: Ольга Опенько
Откроют ли пляжи в Киеве: ответ
Иллюстративное фото / facebook.com/kiev.dpss.gov.ua

В столице Украины пока не намерены открывать пляжный сезон. Об этом информирует пресс-служба КГГА.

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"На территориях пляжей и зон отдыха Киева начнут обследование дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов. В условиях военного положения и ради безопасности граждан посещать эти места пока не советуют", - говорится в сообщении.

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В то же время, обслуживание объектов осуществляется в штатном режиме, работники находятся на рабочих местах.

Кроме того, в настоящее время проводятся лабораторные исследования воды поверхностных водоемов и питьевой воды.

Ранее мы писали, что Государственная служба занятости с участием Министерства экономики Украины подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с 5 крупнейшими сайтами по трудоустройству. Результатом сотрудничества станет  создание единой базы с вакансиями.

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