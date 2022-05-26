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В Украине создадут единую базу вакансий, – Минэкономики

Ресурс будет обновляться в режиме реального времени
 |  Автор: Ольга Опенько
В Украине создадут единую базу вакансий, – Минэкономики
Иллюстративное фото / depositphotos

Государственная служба занятости с участием Министерства экономики Украины подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с 5 крупнейшими сайтами по трудоустройству. Результатом сотрудничества станет создание единой базы с вакансиями. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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В частности, договор был подписан с такими сайтами как:

  • robota.ua,
  • work.ua,
  • novarobota.ua,
  • pidbir.com,
  • grc.ua.

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Наполнение базы будет осуществляться силами Государственной службы занятости и агентств по поиску работы. Ресурс будет обновляться в режиме реального времени.

"Сейчас особенно важно обеспечить максимальное трудоустройство украинцев. Именно поэтому мы создаем платформу, которая консолидирует информацию о работодателях и соискателях", – отметил заместитель министра экономики по вопросам цифровизации Игорь Дядюра.

Сайты по поиску работы также получат доступ к данным Государственной службы занятости и смогут размещать информацию о вакансиях на своих сайтах. 

Ранее мы писали, что многие украинцы из-за войны вынуждены остаться за границей. Многие из них нашли работу и стали налоговыми резидентами страны.

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