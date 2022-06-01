Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Цена капусты в Украине снизилась: цифры

Большинство производителей вынуждены идти на ценовые уступки, чтобы поскорее реализовать имеющиеся объемы
 |  Автор: Ольга Опенько
Цена капусты в Украине снизилась: цифры
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине подешевела капуста. Так, на текущей неделе украинские производители белокочанной капусты впервые за прошедший месяц снизили отпускные цены на свою продукцию. Об этом пишет EastFruit.

Читайте также: Подорожание продуктов в Украине: названы лидеры

"На сегодняшний день украинские фермеры отгружают капусту нового урожая по 25-35 грн/кг, что в среднем на 32% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", - говорится в сообщении.

Так, фермеры вынуждены снижать цены по причине:

Читайте также: Украина вернулась к довоенному уровню запасов продуктов - Офис президента

  • избыточного предложения на рынке;
  • ограниченного срока реализации капусты нового урожая.

 Большинство производителей вынуждены идти на ценовые уступки, чтобы поскорее реализовать имеющиеся объемы.

Стоит отметить, что в этом году белокочанная капуста в Украине стоит в среднем в 9,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее мы писали, что первые партии черешни ранних сортов из южных и западных регионов Украины поступили на рынки. Цены варьируются от 60 до 80 грн/кг.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.06.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 34.79 36.67 0.00
Продажа 35.55 37.81 0.00
Все курсы наличных валют...
02.06.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 31.32 0.47
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK