Цена капусты в Украине снизилась: цифры

Большинство производителей вынуждены идти на ценовые уступки, чтобы поскорее реализовать имеющиеся объемы

В Украине подешевела капуста. Так, на текущей неделе украинские производители белокочанной капусты впервые за прошедший месяц снизили отпускные цены на свою продукцию. Об этом пишет EastFruit.

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"На сегодняшний день украинские фермеры отгружают капусту нового урожая по 25-35 грн/кг, что в среднем на 32% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", - говорится в сообщении.

Так, фермеры вынуждены снижать цены по причине:

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избыточного предложения на рынке;

ограниченного срока реализации капусты нового урожая.

Большинство производителей вынуждены идти на ценовые уступки, чтобы поскорее реализовать имеющиеся объемы.

Стоит отметить, что в этом году белокочанная капуста в Украине стоит в среднем в 9,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее мы писали, что первые партии черешни ранних сортов из южных и западных регионов Украины поступили на рынки. Цены варьируются от 60 до 80 грн/кг.