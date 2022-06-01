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Цена капусты в Украине снизилась: цифры
В Украине подешевела капуста. Так, на текущей неделе украинские производители белокочанной капусты впервые за прошедший месяц снизили отпускные цены на свою продукцию. Об этом пишет EastFruit.
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"На сегодняшний день украинские фермеры отгружают капусту нового урожая по 25-35 грн/кг, что в среднем на 32% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", - говорится в сообщении.
Так, фермеры вынуждены снижать цены по причине:
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- избыточного предложения на рынке;
- ограниченного срока реализации капусты нового урожая.
Большинство производителей вынуждены идти на ценовые уступки, чтобы поскорее реализовать имеющиеся объемы.
Стоит отметить, что в этом году белокочанная капуста в Украине стоит в среднем в 9,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.
Ранее мы писали, что первые партии черешни ранних сортов из южных и западных регионов Украины поступили на рынки. Цены варьируются от 60 до 80 грн/кг.